شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 40 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 40 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المغربية: وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 40 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.