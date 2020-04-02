أزمة "كورونا" تطيح بوزير الزراعة الأردني

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
قدم وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة، الخميس، استقالته لرئيس الوزراء عمر الرزاز؛ على خلفية "أخطاء إدارية"، ترافقت مع أزمة فيروس كورونا التي تشهدها البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، في بيان، أن استقالة الشحاحدة تأتي "التزاماً بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات"، دون أن يحدد البيان ماهية تلك الأخطاء وأوقات حدوثها.
وأشار بأن رئيس الوزراء رفع الاستقالة إلى عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، منسباً بالموافقة عليها.
وسبق أن شهدت حكومة الرزاز، 4 تعديلات، منذ تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران 2018.
جدير بالذكر أن الأردن سجل 278 إصابة بفيروس كورنا، بينها 36 حالة شفاء، و 5 وفيات.
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