غزة.. قطر تمول تشغيل 100 كادر طبي لمواجهة كورونا

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365



أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الخميس، تمويل تشغيل 100 كادر من الأطباء والممرضين، على بند "التشغيل المؤقت"، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



وقال رئيس اللجنة السفير محمد العمادي، في تصريح تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستمول تشغيل 100 كادر طبي من الأطباء والممرضين في غزة، على بند التشغيل المؤقت ولمدة ستة أشهر".



وأوضح أن تلك الخطوة تأتي لـ "سد العجز الذي تعاني منه المشافي والمراكز الصحية في غزة، لمواجهة تفشي كورونا".



وأضاف العمادي، أن عملية التشغيل "ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة الفلسطينية".



ولفت إلى أن هذا المشروع "يأتي ضمن منحة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لقطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار".



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وفي 24 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير البلاد، أمر بتقديم دعم مالي لغزة بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر.



والأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها "تعمل بإمكانات محدودة" في مواجهة كورونا، جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار الإسرائيلي.



ووفق الوزارة، فإن مخازنها بغزة، تعاني نفاد 43 بالمئة من الأدوية، و25 بالمئة من المستهلكات الطبية، و65 بالمئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم، إلى جانب شح كبير في المعقمات ومستلزمات الوقاية.



وبلغ عدد مصابي الفيروس في أراضي السلطة، الخميس، 155، بينهم 12 من قطاع غزة.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا 960 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 49 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 203 آلاف، بحسب موقع "Worldometer".

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