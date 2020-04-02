كورونا.. ارتفاع عدد الضحايا في السعودية والمغرب

إسطنبول / الخليج 365
ارتفعت أعداد ضحايا فيروس كورونا في كل من السعودية والمغرب، الخميس، إثر تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق مصادر رسمية.
وأعلنت السلطات السعودية ارتفاع إصابات كورونا إلى 1885، بينها 21 وفاة.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن مصدر في وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 21 حالة.
وأضافت أنه تم تسجيل 165 إصابة جديدة بالفيروس، منها 163 حالة بسبب المخالطة.
وتابعت أن العدد الإجمالي للمتعافين وصل 328، إثر تسجيل 64 حالة جديدة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 40، عقب تسجيل حالة جديدة.
جاء ذلك في إحصاء جديد نشره الموقع الرسمي لمتابعة كورونا.
وأفادت الوزارة، أنه بعد تسجيل 22 إصابة بالفيروس، ارتفع الإجمالي إلى 676، تعافى منهم 29.
وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا 950 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 202 ألف، بحسب موقع "Worldometer".
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