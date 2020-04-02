لمواجهة كورونا.. "الصحة العالمية" تزود اليمن بمساعدات طبية

شكري حسين/ الخليج 365



سلمت منظمة الصحة العالمية، الخميس، وزارة الصحة اليمنية 81 سيارة اسعاف و 6 عيادات متنقلة لمواجهة فيروس كورونا.

وجرت عملية التسليم في مستشفى الجمهورية التعليمي بمدينة خور مكسر (جنوب) بحضور عدد من ممثلي المنظمة الدولية ووزارة الصحة اليمنية وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي سعودي)، بحسب

المتحدث باسم لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، علي الوليدي.

وقال الوليدي، الذي يعمل أيضًا وكيلًا لوزارة الصحة اليمنية، للأناضول، إن وزارته "تسلمت اليوم 81 سيارة أسعاف و6 عيادات متنقلة مجهزة بمختلف اللوازم الطبية، لمجابهة فيروس كورونا".

وأضاف، "سيتم توزيع السيارات والعيادات المتنقلة على مراكز الحجر الصحي في عدد من المحافظات اليمنية".

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وأشار "يأتي ذلك في إطار المساعدات الأممية لمواجهة الوباء الذي يعصف بحياة معظم دول العالم".



وأضاف أنه على هامش عملية التسليم، تم أيضًا توزيع 60 جهاز تنفس صناعي لجميع محافظات الجمهورية.



ولم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أية إصابة بالفيروس حتى الثلاثاء، في ظل مخاوف من انتشاره بالبلد الذي يشهد تدهورا حادا في الخدمات الصحية، بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

ويعاني اليمن انهيارا شبه تام في كافة القطاعات، لا سيما الصحي، وأصبح 80 بالمئة من سكانه بحاجة إلى مساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.



وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 950 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 202 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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