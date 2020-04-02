كورونا.. السعودية تمنع التجول في مكة والمدينة

إسطنبول / الخليج 365

قررت السلطات السعودية، الخميس، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار 24 ساعة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية (لم تسمه).

وأوضح المصدر، أنه تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدى 24 ساعة يوميا، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، حتى إشعار آخر.

وأضاف أن منع التجول لا يشمل دخول وخروج الفئات المستثناة من منتسبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص.

وتابع المصدر، أنه سيسمح "في أضيق نطاق لسكان المدينتين بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

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كما تم منع ممارسة أي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بالمدينتين، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية، وفق المصدر نفسه.



وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين، اعتماد خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة، وتوصيلها إلى المنازل.

يشار أن ضحايا كورونا في المملكة بلغت 1885 إصابة، بينها 21 وفاة، وفق ما نقلته "واس" عن وزارة الصحة.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابين الفيروس 950 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 202 ألف، بحسب موقع "Worldometer".



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