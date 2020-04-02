كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في البحرين إلى 635

المنامة / الاناضول

أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 635‎.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن "الحالات الجديدة تعود لعمال وافدين كانوا قد دخلوا الحجر الاحترازي الأربعاء".

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وأشارت إلى "ارتفاع حالات الشفاء إلى 341، بعد تعافي 4 مصابين".

ولفتت الوزارة إلى أن "نسبة الحالات القادمة من إيران شكلت 68 بالمئة من الإصابات القادمة من الخارج".

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا 950 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 202 ألف، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.