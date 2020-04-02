المنامة / الاناضول
أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 635.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن "الحالات الجديدة تعود لعمال وافدين كانوا قد دخلوا الحجر الاحترازي الأربعاء".
وأشارت إلى "ارتفاع حالات الشفاء إلى 341، بعد تعافي 4 مصابين".
ولفتت الوزارة إلى أن "نسبة الحالات القادمة من إيران شكلت 68 بالمئة من الإصابات القادمة من الخارج".
وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا 950 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 202 ألف، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في البحرين إلى 635 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.