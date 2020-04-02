غريفيث يعقد محادثات ثنائية مع الأطراف اليمنية لوقف إطلاق النار

مبارك محمد / الخليج 365

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، عقد سلسلة مناقشات ثنائية مع الأطراف المتنازعة، للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في البلاد.

وأوضح المكتب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن "المناقشات شملت عددا من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل".

وأشارالبيان إلى أن "المناقشات تهدف أيضا إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وذكر أن "غريفيث، يعقد مناقشات ثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع متلفز عبر الإنترنت"، دون تحديد موعد.

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وفي 26 من مارس/ آذار الماضي، دعا غريفيث، الأطراف اليمنية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة التزاماتهم بوقف إطلاق النار.

وكانت الحكومة وجماعة الحوثي، رحبتا، في 25 مارس، بدعوة أممية لوقف إطلاق النار، والتفرغ لمواجهة التفشي المحتمل لكورونا.

ولم يسجل اليمن، حتى مساء الأربعاء، أي حالة بالفيروس الذي أصاب 950 ألفا حول العالم، توفي منهم قرابة 48 ألفا، فيما تعافى أكثر من 202 ألف.

ويعاني اليمن انهيارا شبه تام في كافة القطاعات، لا سيما الصحي، وأصبح 80 بالمئة من سكانه بحاجة إلى مساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

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