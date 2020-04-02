العثيم : قطاع الأغذيه في المملكة يستمد صلابته من توافر المخزون الغذائي الكافي ومتانة الاقتصاد السعودي.

الخليج – حمد الجمهور – الرياض : أكد عبدالعزيز بن عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي لأسواق عبدالله العثيم أن قطاع الأغذيه محليا يستمد صلابته من توافر المخزون الغذائي الكافي و متانة الاقتصاد السعودي القادر باذن الله على مواجهة اي تداعيات من هذا النوع إضافة لوعي المستهلك السعودي وتطمينات الجهات الحكومية بوفرة المخزون .

وأشاد العثيم بالإجراءات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله لمكافحة فايروس كارونا والتي تعكس قدرة المملكه في التعامل مع مثل هذه الأزمات للمحافظه على صحة المواطن والمقيم وقدم الشكر أيضا لكافة الجهات الحكومية التي تبذل جهدا غير مسبوق وعلى رأسهم أمراء المناطق والقطاعات الأمنية وجميع الوزارات وأمانات المناطق التي ساهمت في ادارت هذه المرحلة بكل نجاح وايضاجهود الشركات الوطنيه في قطاع تجزأة المواد الغذائية والقطاعات الأخرى التي تحملت مسؤلياتها تجاه الوطن وغلبت المصلحة الوطنية على المنافسه والربحيه .

وقال ولله الحمد جميع فروعنا ٢٤٢في كافة مناطق المملكة العربية السعودية ومختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي خلال فترة السماح وبعد ذلك لشركات التوصيل المصرح لهم تقوم بايصال الطلبات .

وزاد الحمد لله لا توجد أي صعوبات في تأمين اي سلع والامداد فقطاع المواد الغذائية من الانشطة المستثناة من قرارحظر التجول وبالتالى جميع الأعمال مستمرة بنفس وتيرتها السابقة ويتم التوريد لجميع الفروع من مستودعاتنا المركزية ومن جميع الموردين بشكل طبيعي ولله الحمد ، ويوجد وفرة في المخزون بكميات كافيه ولمدة طويلة .

وأضاف اسواق عبدالله العثيم كانت من أوائل الشركات التي بدأت في نشاط التسوق الالكتروني وفي الفترة الاخيرة بدأنا في اطلاق شركة توصيل عبر تطبيق خاص بالشركه ليكون باستطاعتها تلبية إحتياجات العملاء وهي في طور الإطلاق خلال الفتره الحالية بالإضافة الى التعاون مع شركات التوصيل المصرح لهم .

واكد أن كورونا له تداعيات وآثار اقليميه و عالمية كانت مؤثره بشكل كبير في العالم لكن ولله الحمد استطاعت المملكة بقيادتها الرشيدة التخفيف من الآثار بحزمة من الإجراءات والدعم للقطاع الخاص .