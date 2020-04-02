الخليج – سهيل السهيل : تابع سعادة محافظ لغاط منصور بن سعد السديري ، عددا من الأسواق التموينية بالمحافظة لمتابعة تطبيق تلك الأسواق للإجراءات الوقائية ومعايير السلامة والاشتراطات الصحية للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” الجديد، حيث اطلع على التجهيزات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها إدارات تلك الأسواق للوقاية من انتشار هذا الفيروس، وخصوصا عمليات تعقيم وتطهير العربات والثلاجات وجميع الأقسام وتوفير جميع مستلزمات الوقاية من قفازات وكمامات ومواد معقمة. وطالب المواطنين والمقيمين بعدم التزاحم على كاشير الأسواق, للأحترازات الوقائية من عدوى فيروس كورنا الجديد . وأكد “منصور السديري” لجميع الموظفين والعاملين في هذه المنشآت أهمية الالتزام بالإشتراطات الصحية وتوفير كافة المواد الاستهلاكية والغذائية للمستهلك والتقيد بالأسعار وجودة المنتجات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الغاط يطلع على اجراءات الوقاية من” كورونا” بالأسواق التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.