- 1/2
- 2/2
أعلنت الجمارك السعودية، اليوم، إحباط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون، مبينةً أن الحبوب المضبوطة كانت مخبأة في إرسالية أسقف مستعارة.
وكشفت الجمارك وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” أنه تم التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت: عُثر على الشحنة مخبأة بطريقة فنية في تجاويف داخل الألواح، وتم القبض على مستقبلي هذه الكمية، وعددهم 4 أشخاص داخل #المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك تحبط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.