قصة أكبر عملية احتيال عقاري في المغرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول حلم امتلاك سكن إلى مأساة بالنسبة لأكثر من ألف مغربي كانوا ضحية لأكبر عملية احتيال عقاري في تاريخ المملكة.خلال تجمع للعشرات من ضحايا عملية الاحتيال التي حدثت في الدار البيضاء، نادى المحتجون: أعيدوا إلينا أموالنا!كان يفترض أن يتحول الموقع الذي تجمعوا فيه إلى ورش لتشييد عمارات ضمن أحد مشاريع المجموعة العقارية «باب دارنا»، قبل أن يكتشفوا أنهم اشتروا وهماً، في المقابل، جمع صاحب المجموعة نحو 60 مليون دولار لا أثر لها.وكان الرجل الموقوف حالياً، يتسلم مبالغ مسبقاً على ثمن العقارات من الضحايا الذين جذبتهم حملات إعلانية مثيرة كانت تبث على القنوات التلفزيونية في أوقات الذروة بعروض مغرية تقترح شقة مجاناً لمن يشتري شقتين.ويقول سفيان ساخراً: كان يفترض أن يكون المسبح هنا، مشيراً إلى مكان في موقع الورشة المُفترضة التي لم تفتح قط، مغطى بلوحة إعلانية تصوّر مساكن «من الطراز الرفيع» مجهزة بأرقى أنواع الخشب الفاخر والرخام، لإحكام الخدعة على ما يبدو.

المجموعة لجأت لسلاح التمويه

وبدأت مجموعة «باب دارنا»، وهي مكونة من شركات عدة، تتسلم الأموال من الضحايا مُنذ نحو عشر سنوات مطلقة 15 مشروعاً وهمياً في الدار البيضاء ونواحيها، بحسب المحامي مراد العجوتي، أحد وكلاء الدفاع عن المتضررين.

وحصد المتهم الرئيسي في هذه القضية أكثر من 600 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار)، ما بين 20% إلى 100% من ثمن المساكن.

على الجانب الآخر، برع وكلاء المبيعات الذين كانوا يعملون لحسابه في إقناع الزبائن باغتنام «الفرصة الذهبية» لشراء مسكن، كما تشير حورية (49 عاماً) التي خسرت 400 ألف درهم (نحو 40 ألف دولار) تشكل ما يقارب 20 % من ثمن فيلا كانت تحلم بامتلاكها. وتستطرد حورية قائلة: ألم تكن السلطات على علم؟. متسائلة: من كان يوفر له الحماية؟

وترسم شهادات العديد من الضحايا عن مدير المجموعة محمد الوردي البالغ من العمر 59 عاماً، صورة رجل بارع في التمويه والإغواء، وتسلح بهذه الموهبة ليخوض غمار سوق العقار.

من جانبه أبدى المحامي العجوتي دهشته من أن صاحب المشروع لم يكن يملك «وثائق ملكية الأراضي ولا رخص البناء»، لكن ذلك لم يمنعه من التنقل عبر المعارض العقارية في الدار البيضاء وباريس، وبروكسيل لعرض بضاعته الوهمية، فضلاً عن الحملات الإعلانية المكثفة على مرأى من الجميع، بل وفتح مكاتب تسويق فوق أراض لا يملكها.

ويؤكد المحامي العجوتي، أن المسؤولية مشتركة بين السلطات الوصية في وزارة التعمير ومجلس مدينة الدار البيضاء (البلدية) وإدارة الوكالة الحضرية. مشيراً أيضاً إلى مسؤولي معرض العقار الذين كان عليهم التحقق من جدية العارض. من جهتهم حمل مسؤولي المعرض مجموعة «باب دارنا» كامل المسؤولية عما وقع، متقدمين بشكوى ضد الوردي على «الاحتيال والتسبب في أضرار».

الحكومة تنفي مسؤوليتها

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وبالنظر لحجمها الكبير، أثارت القضية تساؤلات حول مسؤولية الحكومة، لكن رئيسها سعد الدين العثماني نفى أمام البرلمان أي مسؤولية للسلطة التنفيذية عما وقع، ما خلف استياء بين الضحايا.

من جانبها قالت وزيرة التعمير والإسكان نزهة بوشارب لفرانس برس: إنه توجد فعلاً بعض الاختلالات والممارسات غير القانونية، ويجب أن نبذل الجهود لتصحيحها، وغالباً ما تسفر عمليات بيع مساكن قبل تشييدها المنتشرة في المغرب، مشاكل عديدة أبرزها تأخر التسليم. وعُدّل القانون الذي ينظم هذه العمليات في 2016 من أجل تحسينه، لكن مراسيمه التطبيقية لم تصدر بعد. وتؤكد الوزيرة أنها «حالياً قيد الإنهاء».

الأهالي حاصروه في بيته

وبعد أن نفذ صبر العديد من زبائنه، بادروا في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى مواجهته فحاصروه في بيته، لكنه راوغ بأن وزع عليهم عبارات الاعتذار والمماطلة وشيكات تعويض، تبين أنها من دون رصيد. فما كان منهم إلا أن اقتادوه بالقوة نحو مفوضية الشرطة، لتتفجر القضية وتحتل حيزاً هاماً في وسائل الإعلام المحلية مُنذ أسابيع. ويلاحق الوردي مع ستة من معاونيه بينهم موثق ومدير تجاري ووكلاء تسويق بتهم تصل عقوبتها إلى 20 عاماً، بينما لم يحدد بعد موعد بدء المحاكمة.