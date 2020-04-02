دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Reno Ace 2 5G في 13 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت شركة Oppo يوم 13 من أبريل الجاري للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من هواتف 5G والذي ينطلق بعلامة Reno Ace 2 5G التجارية.

ظهر هاتف Reno Ace 2 في بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم أكد Brian Shen على موعد رسمي لإطلاق هذا الإصدار خلال هذا الشهر.

وتقدم Oppo هاتف Reno Ace 2 قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يتميز الهاتف بتصميم دائري للكاميرة الخلفية، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة، كما تتميز الشاشة بتصميم مسطح، أيضاً أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 40W، لذا من المتوقع أن تقدم Oppo قاعدة شحن لاسلكية.

Advertisements

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Reno Ace 2 ينطلق بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش بجودة عرض Full HD بلس، كما يتميز الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 865 مع مودم X55، كما تتميز إعدادات الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

كما ينطلق هاتف Reno Ace 2 بانثان من النماذج في الذاكرة العشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية 128 و256 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Reno Ace 2 5G في 13 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.