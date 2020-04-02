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عطل يضرب واتس آب وفيسبوك وانستجرام

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دبي - بواسطة محمد فارس © واتس آب وفيسبوك وانستجرام واتس آب وفيسبوك وانستجرام

القاهرة (وكالات)

قال صحيفة ميرور البريطانية، الأربعاء، إن خدمات مواقع التواصل الاجتماعي واتس آب وفيسبوك وانستجرام تعطلت حسبما أفاد مستخدمون حول العالم.

وأظهر موقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة أداء المواقع الإلكترونية خاصة شبكات التواصل الاجتماعي بوجود أعطال في خدمات الشبكات الثلاث متعلقة بتحميل الصور والمقاطع المصورة والصوتية.

وكانت مناطق في شمال أوروبا هي الأكثر تأثرا. كما تأثرت مناطق أخرى في الساحل الشرقي والساحل الغربي للولايات المتحدة.

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ولجأ كثيرون إلى شبكات تواصل اجتماعي أخرى للحديث عن عطل واتس آب.

كتب أحد المستخدمين على تويتر: "هل أنا فقط الذي تعطلت خدمة الواتس آب لديه، ما تسبب في عدم وصول صوري وجيف والرسائل الصوتية. هل هناك اخرون واجهوا نفس المشكلة؟"

وغرد اخر: "لا استطيع إرسال أي صور أو مقاطع فيديو. هل تواجه نفس المشكلة أيضا؟ إذا كان الرد بنعم، من أي بلد أنت؟

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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