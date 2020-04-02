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المبعوث الأممى إلى اليمن يبحث لتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وحول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية تهدف لتخفيف معاناة الشعب اليمنى، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، تهدف النقاشات، بحسب بيان صحفى صدر عن المكتب فى العاصمة الأردنية عمان ، أيضًا إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كوفيد-19.

واشار البيان، إلى أن المكتب يتواصل مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة، كما يعقد المبعوث الأممى الخاص، مارتن غريفيث، تلك المناقشات الثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف فى اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن.

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