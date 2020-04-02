شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان يسجل 190 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت صحة إقليم كردستان العراق، أن المجموع الكلي للإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 190 حالة إصابة، وذكرت صحة كردستان فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أن الإصابات توزعت، بواقع 100 إصابة في السليمانية 65 إصابة في أربيل 12 إصابة في دهوك 13 إصابة في حلبجة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في كركوك إلى 10، وصرحت دائرة صحة كركوك - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - بأن الإصابات الخمس سجلت لعائلة المصابة التي سجلت أول أمس بحي الشورجة.

وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اعتبر أن أرقام الإصابات بكورونا فى العراق معقولة، مشيرا إلى أن الوضع الصحى فى العراق جيد.

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وقال عبد المهدى - فى الاجتماع الثانى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء الأربعاء - إن :"الوضع الصحى فى العراق جيد، وأرقام الاصابات بكورونا معقولة"، مبينا "اننا قد نشهد ازديادا فى الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "من المصلحة الكشف عن المصاب بكورونا قبل تطوره وانتشاره"، لافتا إلى وجود تعاون كبير من البرلمان لتغطية الحاجة فى مواجهة كورونا.

وتابع "نعمل على توفير جميع متطلبات المواطنين فى ظل الأزمة الراهنة"، مشيرا إلى "اننا نعمل أيضا على اتخاذ قرارات عملية لخدمة الشعب فى ظل الظروف الصعبة".