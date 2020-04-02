شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. وزارة البيئة بالأحساء تنفذ جولات تفتيشية لضبط المخالفات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ قسم الصحة والرقابة البيطرية بوحدة الهفوف التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء في المملكة العربية السعودية، جولات تفتيشية كان خلالها ضبط المخالفات البيطرية على الصيدليات البيطرية .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس إبراهيم الخليل، أن هذه الجولات تأتى ضمن الجهود التي يبذلها المكتب في مراقبة ومتابعة الصيدليات البيطرية المنتشرة في المحافظة، على مدار السنة للتأكد من تماشيها مع الاشتراطات والضوابط المطلوب تنفيذها لمزاولة هذا النشاط .

وبين أنه يجرى التأكد خلال جولات التفتيش من مدى صلاحية الأدوية البيطرية، وأن المواد المعروضة مسموح بها، وعدم وجود تلاعب في ملصق البيانات، وكذلك الوقوف على ظروف تخزين الأدوية المعروضة للبيع، ورخص مزاولة المهنة وفي حال عدم الالتزام بما سبق تُصدر المخالفات والغرامات المالية المناسبة على الصيدليات التي ضبطت مخالفة للأنظمة واللوائح.