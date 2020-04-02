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وزير الخارجية السعودى يبحث مع بومبيو جهود مواجهة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، هاتفياً مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.وفق واس.

وتناول الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه فيصل بن فرحان من نظيره الأمريكي الليلة الماضية - العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة الى مستجدات القضايا في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان مايك بومبيو، قد صرح أمس الأول، إن بلاده عرضت مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية، لتجاوز أزمة كورونا.

وأضاف "ندرك أن هذا تحد إنساني ونحرص على مساعدة مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف"، وأوضح أن العقوبات لا تشمل الإمدادات الطبية والصيدلانية فى أى مكان من العالم.

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وقد بحث أيضا مع وزير الشؤون الخارجية الهندى الدكتورسوبراهمانيام جيشانكر، هاتفيا، تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا " كوفيد- 19 " المتفشي عالميا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن بومبيو سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والهند والشركاء والحلفاء الآخرين، لمكافحة هذه الأزمة الدولية، بما في ذلك تعزيز صناعة الأدوية والرعاية الصحية العالمية وسلاسل التوريد.

 

 

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