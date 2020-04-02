شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس فى عموم لبنان إلى 494 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التى تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة، وذكرت وزارة الصحة اللبنانية – في بيان اليوم الخميس– أن عدد الفحوصات التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغت 539 فحصا.

وأشارت إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 16 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة. وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالى بلغ 479 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 479، بزيادة 16 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 490 فحصا. Advertisements وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 12.

وكانت الحكومة اللبنانية، وافقت الثلاثاء، على إجراء يسمح للمواطنين فى الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا بعد أن أثارت سياستها إزاء المغتربين انتقادات من الزعماء السياسيين.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برى، أحد أقوى الشخصيات فى البلاد، هدد بسحب الدعم من الحكومة إذا لم تتحرك لإعادة اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل بالخارج فى وقت الوباء إلى الوطن.

وأمرت الحكومة بفرض إجراءات العزل الشامل وحظر التجول حتى 12 أبريل فى بلد أدى فيه نقص الدولار إلى استنزاف الإمدادات الحيوية فى نظام الرعاية الصحية قبل شهور من تفشى المرض.

وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذى كانت حكومته تصارع بالفعل أمواج أزمة مالية عاتية قبل أن يضرب الفيروس ضربته، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن، حسبما قال مكتبه اليوم عقب جلسة لمجلس الوزراء.