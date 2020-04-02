شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقترح إنشاء شبكة أمن غذائى موحدة فى دول التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة، أن دولة الكویت قدمت اقتراحا إلى الاجتماع الاستثنائى لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخلیجي یقضى بإنشاء شبكة أمن غذائى على مستوى ھذه الدول على غرار الربط الكھربائى بھدف تحقیق الأمن الغذائي الخلیجي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، قالت الوزارة فى بیان صحفى الیوم الخمیس، عقب الاجتماع الاستثنائى الذى جرى عبر الاتصال المرئى بین وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان ونظرائه الخلیجیین إن الوزراء یعملون على (ورقة عمل خاصة بالأمن الغذائي الخلیجي) لیتم إنجازھا وإقرارھا في القریب العاجل لاسیما أن اجتماعات دوریة تعقد للوزراء ووكلائھم لمناقشة الوضع الراھن.

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وذكرت أن دولة الكویت، اقترحت كذلك إنشاء خطوط سریعة فى مراكز الجمارك لضمان انسیابیة وعبور المنتجات المعیشیة الأساسیة كالمواد الغذائیة والطبیة موضحة أن الوزراء ناقشوا الآثار الاقتصادیة لوباء فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19 (على دول الخلیج وكذلك توصیات وكلاء وزارات التجارة فى دول (التعاون) في الموضوع ذاته.

ولفتت وزارة التجارة والصناعة، إلى تأكید دولة الكویت استمرار التنسیق المشترك فى ھذه المرحلة وتبادل المعلومات حول الأزمة وتوحید الجھود للحصول على الاحتیاجات الغذائیة في الوقت الراھن.

وأشارت الوزارة، إلى أن الاجتماع عقد بناء على دعوة من الأمانة العامة لوزراء التجارة بدول المجلس بالتنسیق مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربیة المتحدة باعتبارھا دولة الرئاسة.