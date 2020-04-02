شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتى: رحلات الركاب مازالت متوقفة حتى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الخميس، أن الرحلات التجارية (رحلات الركاب) إلى مطار الكويت الدولى، مازالت متوقفة حتى إشعار آخر، وذكرت (الطيران المدنى) الكويتية - فى بيان صحفى - أنه بشأن ما أعلنته إحدى شركات الطيران العالمية، عن فتح الحجوزات إلى الكويت، فإن ذلك عار تماما عن الصحة، مؤكدة في الوقت نفسه أن رحلات الطيران الخاص إلى مطار الكويت، مازالت متوقفة أيضا.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت وقف حركة الطيران التجارية (حركة الركاب) بمطار الكويت الدولي، ابتداء من يوم 14 مارس الماضى، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكان مدير إدارة النقل الجوى فى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية عبدالله الراجحى، كشف عن بدء الترتيبات للمرحلة الأولى لنقل مخالفى الإقامة من الجنسية الفلبينية فى الكويت إلى الفلبين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، وأوضح الراجحى - فى تصريح صحفى - أن أولى الرحلات الجوية ستنطلق من الكويت إلى مانيلا غداً الجمعة، وسيكون على متنها 300 فلبيني من إجمالي 750 فلبينيا تقدموا طواعية حتى الآن، للاستفادة من قرار وزير الداخلية الكويتى، بتسفير المخالفين لقانون الإقامة دون أى غرامات عليهم، مع تحمل الكويت تكلفة تذاكر السفر.. مشيرا إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستقوم بتسيير تلك الرحلة، على أن تتبعها رحلات أخرى الى الفلبين.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية الكويتية خلال الفترة المقبلة؛ لترتيب عودة المخالفين الذين سيشملهم قرار العفو إلى أوطانهم من باقي الجنسيات.
يشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، كانت قد أعلنت أمس الأربعاء، بدء تلقي طلبات المخالفين لقانون الإقامة من الجنسية الفلبينية؛ حيث تم أمس استقبال نحو 750 فلبينيا وفلبينية في مدرستي الإيواء المخصصة لهم في محافظة الفروانية، فيما يتم استقبال باقي الفلبينيين المخالفين في الكويت حتى يوم 5 أبريل الجاري.
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