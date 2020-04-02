كورونا.. 4 وفيات جديدة في لبنان والإصابات تبلغ 342 بالكويت

مراسلون/ الاناضول

ارتفع الخميس، عدد ضحايا فيروس كورونا في لبنان والكويت وفق مصادر طبية رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، تسجيل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 494 حالة بينهم 4 وفيات جديدة.

وأضافت أنه بعد تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، أصبح عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 16.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 342 بعد تسجيل 25 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في تصريح صحفي، إن 6 حالات مرتبطة بالسفر منها 5 لكويتيين مرتبطة بالسفر لبريطانيا وفرنسا وحالة لفلبيني.

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وأضاف ان 9 حالات مخالطة، 7 منها لهنود خالطوا حالة قيد التقصي وحالة لبنغلاديشي مخالط لحالة قيد التقصي وحالة لهندي خالط حالة من الهند.

وأوضح السند أن حالة شُفيت، ليرتفع عدد المتعافين إلى 81.

وأشار إلى وجود 15 حالة في العناية المركزة منها 5 في حالة حرجة.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 937 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى حوالي 195 ألفا.

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