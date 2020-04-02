مراسلون/ الاناضول
ارتفع الخميس، عدد ضحايا فيروس كورونا في لبنان والكويت وفق مصادر طبية رسمية.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، تسجيل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 494 حالة بينهم 4 وفيات جديدة.
وأضافت أنه بعد تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، أصبح عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 16.
بدورها أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 342 بعد تسجيل 25 حالة جديدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في تصريح صحفي، إن 6 حالات مرتبطة بالسفر منها 5 لكويتيين مرتبطة بالسفر لبريطانيا وفرنسا وحالة لفلبيني.
وأضاف ان 9 حالات مخالطة، 7 منها لهنود خالطوا حالة قيد التقصي وحالة لبنغلاديشي مخالط لحالة قيد التقصي وحالة لهندي خالط حالة من الهند.
وأوضح السند أن حالة شُفيت، ليرتفع عدد المتعافين إلى 81.
وأشار إلى وجود 15 حالة في العناية المركزة منها 5 في حالة حرجة.
وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 937 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى حوالي 195 ألفا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 4 وفيات جديدة في لبنان والإصابات تبلغ 342 بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.