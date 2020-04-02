"حماس" تحمّل إسرائيل تداعيات أيّ تفشّي لـ"كورونا" بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تفشّي لفيروس كورونا "المستجد"، في قطاع غزة.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه "الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصاره على غزة للعام الـ13 على التوالي، يتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي لكورونا في القطاع".

وأضاف إن إسرائيل "ترتكب جريمة مركّبة باستمرار الحصار على القطاع لسنوات طويلة، فيما ازداد الأمر صعوبة مع تفشّي الفيروس".

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع.

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وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد قالت الأربعاء، إنها "تعمل بإمكانيات محدودة" في مواجهة فيروس كورونا، جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار الإسرائيلي.

ووفق الوزارة، فإن مخازنها بغزة، تعاني من نفاد 43 بالمئة من الأدوية، و25 بالمئة من المستهلكات الطبية، و65 بالمئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم، إلى جانب الشح الكبير في المعقمات ومستلزمات الوقاية.

والخميس، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" في أراضي السلطة الفلسطينية نحو 155 مصابا، بينهم 12 من قطاع غزة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.