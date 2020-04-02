الحكومة الفلسطينية تسجل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 155.

وقال كمال الشخرة، مدير عام "الرعاية الصحية الأولية"، في الوزارة في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، إنه "تم تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا، لأشخاص يعملون في المستوطنات الإسرائيلية، ومخالطين لهم"، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 155.

وأوضح أن الإصابات لـ 9 مواطنين من ضواحي مدينة القدس، و11 مصابا في رام الله، وإصابة واحدة في مدينة الخليل (جنوب).

ومن بين مجمل الإصابات 12 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

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وفي سياق متصل، أصدرت محكمة فلسطينية في مدينة مدينة الخليل (جنوب)، الخميس، حكما بالسجن لمدة عام بحق ثلاثة مواطنين لمخالفتهم "القرارات والتدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وعرقلة أعمال حفظ القانون والنظام"، بحسب بيان صدر عن مكتب النائب العام.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت منعا للتجوال في الـ 23 من مارس/ آذار الماضي، لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد أسبوعين من إعلان حالة الطوارئ في أراضي السلطة الفلسطينية.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

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