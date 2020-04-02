وفاة وخمس إصابات بانهيار سور فيلا في الرياض

توفي شخص فيما أصيب خمسة آخرون , إثر انهيار سور فيلا تحت الإنشاء بحي القيروان أثناء العمل. وقد باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بالرياض الحادثة , حيث تم نقل جميع الخالات عبر الهلال الأحمر للمستشفى.

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