شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكندية تتكفّل بـ 75% من رواتب القطاع الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الكندية أنّها خصّصت مبلغ 71 مليار دولار كندي (45 مليار يورو) لدفع 75% من رواتب موظفي القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، في مساعدة استثنائية تهدف للحؤول دون أن تضطر الشركات المتعثّرة في البلاد بسبب وباء كوفيد-19 إلى تسريح موظفيها.

وقال وزير المالية بيل مورنو خلال مؤتمر صحفي إنّ هذه المساعدة ستحصل عليها بأثر رجعي اعتباراً من 15 آذار/مارس جميع الشركات التي «انخفضت إيراداتها بنسبة 30% أو أكثر» بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أنّ برنامج الدعم الاستثنائي هذا سيتيح للشركات أن تدفع لكل موظف مبلغ 847 دولاراً (545 يورو) أسبوعياً، بما في ذلك موظفو الحانات والمطاعم والعاملون في الجمعيات الخيرية.

وأضاف «يجب على أصحاب العمل الذين يستفيدون من هذا الدعم بذل كل ما في وسعهم لتعويض نسبة الـ25% المتبقّية»، مشيراً إلى أنّ الشركات ستبدأ بالحصول على هذه الأموال في غضون «ثلاثة إلى ستّة أسابيع». وتابع «رسالتي لأرباب العمل في كندا هي: استعدّوا لإعادة التوظيف».

من جهته قال رئيس الوزراء الكندي «هذا أضخم برنامج اقتصادي في تاريخ كندا». (أ.ف.ب)