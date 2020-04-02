«الناتو» يستعد للدخول على خط المواجهة ضد فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن الحلف سيسرع من وتيرة تسليم المساعدات الطبية إلى الحلفاء الذين يعانون أكثر من غيرهم، وباء فيروس كورونا، ولكن يجب أن يركز على الدفاع عن أوروبا.

جاءت تصريحات ستولتنبرج بعد مناورات حربية روسية كبيرة اعتبرها الحلفاء إشارة من موسكو.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الحلف إجراءات المساعدة الخميس، للمرة الأولى في تاريخ حلف شمال الأطلسي، خلال 70 عاماً،عن طريق الفيديو.

وقال ستولتنبرج لرويترز: نحشد المساعدة من الحلفاء الذين يتمتعون بقدرات فائضة لمساعدة من هم في حاجة ماسّة. وقال الأمين العام: سنبحث كيف نكثف ونسرع من وتيرة جهودنا. مضيفاً: القدرات العسكرية تدعم الجهود المدنية، فهي تساعد في مراقبة الحدود، ونقل الإمدادات الطبية، وعمليات التعقيم.

وتابع: الحلفاء يحددون كل على حدة احتياجاتهم ويطلبون المساعدة من الدول الأخرى عبر مركز تنسيق الاستجابة للأزمات الإنسانية التابع للحلف.

وقال ستولتنبرج حول الدعم الكبير المُقدم من الصين وروسيا والذي لاقى رواجاً إعلامياً كبيراً، إن الأمر يعود لكل دولة من أجل تحديد المساعدة التي تحتاج إليها. مشيراً إلى أن هذه الأزمة دولية، وعلينا أن نساعد بعضنا البعض.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن المهمة الرئيسية للحلف، هي حماية أراضي الدول الأعضاء. وقال إن روسيا أخطرت التحالف في نهاية مارس/ آذار الماضي، بإجراء مناورات واسعة النطاق. وقدر دبلوماسيون من الحلف عدد القوات المشاركة في المناورات بنحو 82 ألفاً.

وقال ستولتنبرج: على الرغم من أن روسيا دعت إلى وقف التدريبات، نلاحظ أن أنشطتها العسكرية لا تزال في مستوياتها العادية.