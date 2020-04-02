شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موسيقي الجاز الأمريكي «مارساليس» بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي موسيقي الجاز الشهير إليس مارساليس الأربعاء عن 85 عاماً بعد مضاعفات ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن ابنه برانفورد.

وإليس مارساليس عازف البيانو والمدرس الأمريكي الشهير الذي استمرت مسيرته الموسيقية لعقود، هو والد عازف البوق وينتون وعازف الساكسفون برانفورد.

وقال برانفورد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: «أعلن بحزن كبير وفاة والدي، إليس مارساليس جونيور، نتيجة مضاعفات لفيروس كورونا»، مشيراً إلى أنه دخل المستشفى السبت. وأضاف: كان والدي عملاقاً في المجال الموسيقي ومدرّساً لكنه كان أيضاً أباً عظيماً، لقد أعطانا كل ما لديه ليجعلنا أفضل ما يمكن أن نكون عليه.

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