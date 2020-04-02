شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تتلقى الموافقات لتسيير عدد من رحلات الركّاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات تلقت موافقة السلطات المختصة في الإمارات لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب. وقال على حسابه الرسمي في «تويتر»: «طيران الإمارات تلقت موافقة السلطات المختصة في الإمارات لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب. اعتباراً من 6 أبريل/ نيسان الجاري ستنقل الرحلات مبدئياً المسافرين إلى الخارج من الإمارات. وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا».

وأضاف سموه: «نتطلع إلى الاستئناف التدريجي لخدمات الركاب بما يتماشى مع رفع القيود المفروضة على السفر والعمليات التشغيلية، بما في ذلك ضمان التدابير الصحية لحماية موظفينا وعملائنا. ستكون سلامتهم ورفاههم على رأس أولوياتنا دائمًا».

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