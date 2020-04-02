شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة هاري بوتر تتيح الجزء الأول من السلسلة على الإنترنت مجاناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأمل المؤلفة البريطانية جيه.كيه.رولينج، أن يكون لسلسلة كتب هاري بوتر الشهيرة مفعول السحر على الأطفال الذين يشعرون بالملل بسبب اضطرارهم للبقاء في المنازل خلال فترة العزل بسبب فيروس

ويستهدف موقع جديد باسم (هاري بوتر آت هوم) القراء الصغار، وسيكون جزءاً من موقع (ويزاردينج وورلد دوت كوم)، وهو الموقع الرسمي لمحبي سلسلة هاري بوتر وسلسلة أفلام (فانتاستيك بيستس) التي تدور أحداثها في نفس العالم.

وأصبحت سلسلة هاري بوتر ظاهرة فريدة على مستوى العالم في مجال أدب الطفل وبيع حوالي 500 مليون نسخة منها بترجمات إلى 80 لغة وحققت سلسلة الأفلام المستوحاة من قصص الساحر الصغير سبعة مليارات دولار في شباك التذاكر. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأمل المؤلفة البريطانية جيه.كيه.رولينج، أن يكون لسلسلة كتب هاري بوتر الشهيرة مفعول السحر على الأطفال الذين يشعرون بالملل بسبب اضطرارهم للبقاء في المنازل خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا . وأعلنت رولينج، الأربعاء، أن الجزء الأول من السلسلة ”هاري بوتر وحجر الفيلسوف“ (هاري بوتر آند ذا فيلوسفرز ستون) سيتاح مجاناً في جميع أنحاء العالم ككتاب رقمي وصوتي خلال شهر إبريل/ نيسان في إطار مبادرة لمساعدة الأهالي والمدرسين والقائمين على الرعاية للترفيه عن الأطفال في منازلهم. وسيكون الكتاب الصوتي متاحاً باللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية واليابانية كما ستكون النسخة التي سردها الممثل البريطاني ستيفن فراي بصوته متاحة في أمريكا الشمالية للمرة الأولى.ويستهدف موقع جديد باسم (هاري بوتر آت هوم) القراء الصغار، وسيكون جزءاً من موقع (ويزاردينج وورلد دوت كوم)، وهو الموقع الرسمي لمحبي سلسلة هاري بوتر وسلسلة أفلام (فانتاستيك بيستس) التي تدور أحداثها في نفس العالم.وأصبحت سلسلة هاري بوتر ظاهرة فريدة على مستوى العالم في مجال أدب الطفل وبيع حوالي 500 مليون نسخة منها بترجمات إلى 80 لغة وحققت سلسلة الأفلام المستوحاة من قصص الساحر الصغير سبعة مليارات دولار في شباك التذاكر.

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