قفزة في تكلفة نقل النفط الأمريكي إلى الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلقت تكلفة شحن برميل النفط الأمريكي من الولايات المتحدة إلى الصين لتصل إلى حوالي 10 دولارات لتفوق بذلك نصف سعر بيع البرميل. ويرجع الارتفاع الحاد في تكلفة الشحن إلى ارتفاع الطلب على سفن شحن النفط الخام بقوة في محاولة دول الاستفادة من انخفاض أسعار النفط مع احتدام حرب الأسعار بين الدول المنتجة.

وبحسب بيانات أوردتها «بلومبيرج» ارتفعت تكلفة حجز سفن الشحن الكبيرة لنقل النفط من الولايات المتحدة إلى الصين لشحن النفط في مايو المقبل إلى 19.5 مليون دولار مقابل تكلفة وصلت في السابق وقبل حرب الأسعار وأزمة فيروس كورونا إلى 6.55 مليون دولار، وهو السعر الذي حجزت به السعودية سفن شحن في بداية مارس الماضي لنقل شحناتها من البترول الخام.

وتتيح الأسعار الحالية فرصة جيدة أمام مشتري منتجات النفط المتنوعة ومنها وقود الطائرات للشراء والتخزين على اعتبار أن أسعار التعاقد الفوري الراهنة غالباً ما تكون أفضل من تكلفة الشراء اللاحقة.

وقفزت تكلفة شحن النفط من الشرق الأوسط إلى الصين بحوالي 319% من مارس الماضي.