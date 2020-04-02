دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تحضر مفاجأة اقتصادية لمحبي آيفون في شهر أبريل

كشفت تقارير تقنية أن شركة آبل الأمريكية تحضر مفاجأة كبيرة لكل محبي هواتف آيفون، وأنه سيتم الإعلان عنها يوم 15 أبريل الجاري.

هاتف آيفون الاقتصادي الجديد

ووفقاً لما جاء في هذه التقارير فإن الشركة الأمريكية الشهيرة تخطط لإطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد آيفون 9، والذي سيأتي بسعر زهيد أقل بكثير من هواتف آيفون السابقة.

كما لفتت إلى أن الهاتف الجديد سيكون خليفة هاتف آيفون إس إي الاقتصادي، الذي أطلقته الشركة الأمريكية لأول مرة في عام 2016.

تسريبات تكشف مواصفات هاتف آيفون في 2020 alqiyady 1 تسريبات تكشف مواصفات هاتف آيفون في 2020

شاهد أيضاً: تسريبات تكشف مواصفات هاتف آيفون في 2020

تأجيل إطلاق آيفون 9 بسبب كورونا

وأشارت التقارير إلى أن آبل تسعى من خلال هذه الخطوة لتحقيق بعض النجاح خلال عام 2020، والذي يشهد اضطرابات اقتصادية منذ بدايته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تفشى حول العالم.

وكانت آبل قد اضطرت لتأجيل إطلاق هذا الهاتف أكثر من مرة، بسبب مخاوف انتشار فيروس كوفيد-19، خاصة مع نصائح منظمة الصحة العالمية بالتباعد الاجتماعي لعدم المساعدة في نشر العدوى.

أبل تشرح كيف تُنظف هاتفك في ظل تفشي فيروس كورونا alqiyady 1 أبل تشرح كيف تُنظف هاتفك في ظل تفشي فيروس كورونا

شاهد أيضاً: أبل تشرح كيف تُنظف هاتفك في ظل تفشي فيروس كورونا

موعد إطلاق هاتف آيفون 9

وقالت التقارير نقلاً عن مصادر بداخل الشركة الأمريكية، أن آبل قامت بإجراء اجتماعاً داخلياً لمناقشة كيفية إطلاق الهاتف الجديد آيفون 9، قبل أن تستقر على أنها ستكشف عنه رسمياً يوم 15 أبريل الجاري، على أن تقوم بإطلاقه في الأسواق يوم 22 أبريل الجاري.

Advertisements

ومن المقرر أن تقوم آبل بالإعلان عن هاتفها الاقتصادي الجديد من خلال حدث سيقام عبر الإنترنت، والذي سيتم فيه الكشف عن مواصفات الهاتف الرسمية وإمكانياته.

صور مُسربة لـ alqiyady 1 صور مُسربة لـ

شاهد أيضاً: صور مُسربة لـ "أبل ماك بوك آير" تكشف مميزاته

سعر هاتف آيفون 9

أما فيما يتعلق بالسعر، فقد ذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يتراوح سعر هاتف آيفون 9 ما بين 349-399 دولاراً أمريكياً، مشيرة إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة كبيرة تعمل باللمس، كما سيضم مستشعر بصمة أصابع.المزيد:

أبل تُحارب فيروس كورونا بهذه المساعدة من "سيري"

بعد 18 شهرًا من طرحه..غوغل توقف بيع هاتفها بيكسل 3

هل تحمل هاتف سامسونغ؟ هكذا تحمي نفسك من كورونا

احذر 7 علامات تنذر بالتجسس على هاتفك الذكي

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي