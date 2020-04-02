دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مزايا جديدة من سناب شات تشجع على التباعد الاجتماعي

كشفت تقارير تقنية أن تطبيق سناب شات قد أضاف مزايا جديدة معتمدة على الواقع المعزز، والتي جاءت لتشجيع التباعد الاجتماعي، الذي تدعو إليه الدول ومنظمات الصحة حول العالم لحماية الناس من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت التقارير أن التحديثات الجديدة التي قام بها سناب شات تم تحضيرها من خلال شراكة مع منظمة الصحة العالمية.

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عدسات جديدة من سنات شات للتشجيع على التباعد الاجتماعي

وعن التحديث الجديد، فقد أشارت التقارير إلى أن سناب شات يقدم عدستين جديدتين يستخدمان خاصية الواقع المعزز لتقديم نصائح للمستخدمين حول كيفية الحفاظ على صحتهم، وكذلك الاستمرار على الابتعاد الاجتماعي.

فواحدة من العدستين تعمل على تحديد المسافة الاجتماعية بين كل شخص والآخر، وذلك لتشجيع المستخدمين على ممارسة التباعد الاجتماعي، حيث تقوم بإنشاء دائرة للواقع المعزز على أرض الواقع، والتي تقوم بتصوير المساحة اللازمة التي أوصت بها منظمات الصحة حول العالم.

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أما العدسة الأخرى التي أطلقتها سناب شات فهي مزودة بتذكيرات لإجراءات وقائية على المستخدم فعلها باستمرار، مثل غسل اليدين وعدم لمس الوجه والبقاء المنزل وغيرها من نصائح الأمان.

سناب شات وفيروس كورونا

وأضافت التقارير أن العدستين الجديدتين تعتمدان على تحديثات سابقة أطلقتها سناب شات متعلقة بفيروس كورونا، ومن ضمنها رموز تعبيرية صديقة للتمييز الاجتماعي.

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كما لفتت إلى أن مزايا سناب شات الجديدة جاءت بشكل رئيسي لتقديم معلومات صحية مهمة للمستخدمين لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.المزيد:

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