دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتف سامسونج القادم Galaxy Note20 PLus في Geekbench ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن إصدار سامسونج القادم Galaxy Note20 PLus الذي يأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Note خلال بضعة أشهر من الآن، ولقد شغلت هواتف Galaxy Note20 بعض التسريبات بالفعل خلال الفترة الأخيرة.

رصد هاتف Galaxy Note20 PLus بشكل خاص في قاعدة بيانات Geekbench، حيث يأتي الهاتف بنموذج رقم SM-N986U، ويدعم الإتصال بشبكات 5G.

كما أكدت التسريبات على أن هاتف Galaxy Note20 PLus ينطلق بنظام تشغيل Android 10 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن تقدم الشركة نموذج أخر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

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أيضاً تظهر وحدة المعالجة للهاتف برمز “kona” في التسريبات، ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار رقاقة معالج كوالكوم القادمة Snapdragon 865 Plus نظراً لسرعة وحدة المعالجة التي تصل إلى 3.09GHz، بينما تصل سرعة Snapdragon 865 إلى 2.84GHz فقط.

وتشير التوقعات إلى أن نموذج SM-N986U من هاتف Galaxy Note20 PLus هو الإصدار الخاص بسوق الولايات المتحدة، حيث جاء الإصدار السابق من السلسلة Note10 Plus 5G في سوق الولايات المتحدة بنموذج رقم SM-N976U.

ولقد سجل هاتف Galaxy Note20 PLus في إختبارات Geekbench 5.1 لآداء الهاتف 985 نقطة في الأنوية الآحادية، و3220 نقطة في الأنوية المتعددة، من جانب أخر لم تحدد العملاق الكوري موعد للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note20، إلا أن التسريبات تشير إلى شهر أغسطس، وهو نفس الموعد الذي كشف فيه عن سلسلة Galaxy Note10 رسمياً.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتف سامسونج القادم Galaxy Note20 PLus في Geekbench ظهر على التقنية بلا حدود.