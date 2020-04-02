شكرا لقرائتكم خبر عن عضو سابق بحركة الشباب الإرهابية: قطر تمول الإرهاب فى الصومال لزعزعة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم مختار ماندورو العضو السابق في حركة الشباب الإرهابية قطر بتمويل الحركة ودعم الإرهاب، مشيرا إلى أن الدوحة تقوم بالتمويل من أجل تشويه صورة العاصمة الصومالية مقديشيو لتخويف جميع المستثمرين الجادين في البلاد.

وأكد ماندورو في تدوينة له عبر "تويتر" أن العاصمة مقديشيو باتت في قبضة حركة الشباب الإرهابية بسبب التمويل القطرى.

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وكتب ماندورو عبر تويتر : "تقوم قطر بالتمويل من أجل تشويه صورة العاصمة الصومالية مقديشو لتخويف جميع المستثمرين الجادين في البلاد". وأضاف أن مدينة الموت" يسيطر عليها الآن حركة الشباب.

وحسب دراسة أمريكية بعنوان (الإخوة في السلاح: توحيد المحور القطري التركي) تعد إمارة قطر الداعم الرئيسي لحركة الشباب الصومالية.

بينما تدعم الحكومة الصومالية، إلا أن قطر من بين الداعمين الرئيسيين لحركة الشباب، وفقا لمقابلة أجريت عام 2017 في مجلة دير شبيجل الألمانية مع قائد لحركة الشباب تحول إلى مخبر. وقد أكد أن شيوخ قطر جلبوا 20 مليون دولار للصومال في عام 2016 دخلت جيوب زعماء حركة الشباب الذين استخدموا الأموال في النفقات الشخصية وللدفع للمقاتلين وشراء الأسلحة.