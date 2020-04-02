شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا غالبيتها لعمال ومخالطين لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية فى وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، غالبيتها لعمال داخل أراضى الـ1948، ومخالطين لهم، ما يرفع اجمالى الاصابات فى فلسطين إلى 155 إصابة.

وأوضح الشخرة ، فى الايجاز الصحفى الصباحى حول تطورات فيروس كورونا فى فلسطين، اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الـ21 الجديدة، تسعة من محافظة القدس، و11 من محافظة رام الله، وحالة واحدة من الخليل.

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