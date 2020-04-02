شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات يعلن تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب بداية من 6 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الأمارات العربية المتحدة أن طيران الإمارات يبدأ تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب من 6 أبريل الجارى، وفق ماذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق قالت فريدة الحويسنى، المتحدث الرسمى عن الصحة فى الإمارات، اليوم، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الإماراتية حول تطورات كورونا، أن العمل بدولة الإمارات لن يتوقف وسنأخذ كل الإجراءات الوقائية الصحية المناسبة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

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وفى سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل الامارات إلى 664 حالة.

فيما أعلنت "الصحة الكويتية" عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 289 حالة، وارتف عدد الوفيات بفيروس كورونا بإسبانيا إلى 8189 وحالات الإصابة 94417.