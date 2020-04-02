اليمن.. الحوثيون يتهمون "التحالف" بشن 34 غارة على عدة محافظات

اليمن / الخليج 365



اتهمت جماعة الحوثي، الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية، بتنفيذ 34 غارة جوية على عدة محافظات يمنية، خلال 24 ساعة.



ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن "التحالف استهدف بـ 24 غارة مديريات الحزم وخب والشعف وبرط العنان بمحافظة الجوف (شمال شرق)، وشن 3 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب (شرق)".



وأضاف المصدر أن "الطيران ذاته، شن غارتين على منطقة بني معاذ بمديرية سحار، وغارة على شبكة الاتصالات بمديرية حيدان، في محافظة صعدة (معقل الجماعة شمالي البلاد)".



ولفت إلى أن التحالف "شن غارتين على منطقتي جمارك حرض، وبني حسن في عبس بمحافظة حجة (شمال غرب)، وغارة على مديرية ريدة، وأخرى على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران (شمال)".



ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل التحالف حول ما أفاد به الحوثيون.



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وفي 26 مارس/ آذار الماضي، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، جميع الأطراف إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة التزاماتها بوقف إطلاق النار التي أعلنوها في وقت سابق، استجابة لدعوة أممية إلى وقف الحرب في كافة أنحاء البلاد، لحماية اليمنيين من انتشار فيروس كورونا.



ورغم أن الحكومة وجماعة الحوثيين رحبتا بالدعوة، إلا أن التصعيد بينهما مستمر في محافظتي مأرب والجوف، وهو ما دعا غريفيث إلى التعبير عن خيبة أمله.



ولم يسجل اليمن، حتى مساء الأربعاء، أي حالة بالفيروس الذي أصاب 938 ألفا حول العالم، توفي منهم قرابة 47 ألفا، فيما تعافى أكثر من 195 ألفا.

ويعاني اليمن انهيارا شبه تام في كافة القطاعات، لا سيما الصحي، وأصبح 80 بالمئة من سكانه بحاجة إلى مساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

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