وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان إثر إصابتها بكورونا

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365
توفيت الخميس سفيرة الفلبين لدى لبنان برناديتا كاتالا، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر في وزارة الصحة أن السفيرة (62 عامًا) توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تعاني من مشاكل صحية مزمنة في الجهاز التنفسي.
وأشار المصدر أنها كانت تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة شرق بيروت.
يذكر أنه بوفاة السفيرة الفليبينية يرتفع عدد الذين توفوا جراء فيروس كورونا في لبنان إلى 15.
وعملت كاتالا في السلك الدبلوماسي على مدى 27 عامًا.
والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 479 حالة، بعد تسجيل 16 حالة جديدة.
وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا أكثر من 938 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 195 ألفا.
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