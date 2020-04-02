كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في المغرب وعمان

الرباط - مسقط / الخليج 365
ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا، الخميس، في كل من المغرب وسلطنة عمان، إثر تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، في إحصاءات نشرتها البوابة الرسمية لكورونا، ارتفاع إجمالي المصابين إلى 676، بعد تسجيل 22 حالة جديدة.
فيما بقي عدد الوفيات عند 39، والمتعافين 29، من مجمل الإصابات، وفق الإحصاءات نفسها.
وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 231.
وقالت الوزارة في بيان، إن "العدد الكلي للإصابات المسجلة ارتفع إلى 231، بعد تسجيل 21 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين 41".
والأربعاء، أعلنت الوزارة تسجيل أول وفاة بكورونا في السلطنة.
وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 937 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى حوالي 195 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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