أياكس الغاضب يطالب بإلغاء #الدوري_الهولندي

أبدى المدير الرياضي لأياكس أمستردام مارك أوفرمارس، تعجبه من خطط محاولة إكمال الدوري الهولندي لكرة القدم، وقارن الاتحاد المحلي بما فعله الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء رد فعله الغاضب بعد بيان الاتحاد الهولندي الذي قال فيه إنه سيسير على خطى “يويفا” بمحاولة إكمال الموسم المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا بحلول الثالث من أغسطس (آب).

وأبلغ أوفرمارس صحيفة دي تيلغراف اليومية الهولندية: “لماذا يعتمد الأمر على الأموال وليس صحة الأشخاص في هذا الوقت؟ كنت أتمنى أن يتخذ الاتحاد الهولندي قراراً مستقلاً لكنه يختبئ خلف يويفا”.

وكان الاتحاد الهولندي ضمن 55 اتحاداً في أوروبا ناقشوا الخطوات المحتملة القادمة للعبة في القارة بعد التأثير القوي لوباء فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد بياناً قال فيه إنه سيتبع رغبة “يويفا” بمحاولة إكمال الموسم حتى لو يعني ذلك استئناف البطولات في منتصف يونيو (حزيران) والانتهاء في أغسطس (آب).

وقال أوفرمارس: “أجد صعوبة في تفهم ذلك، نحن في هولندا لا نعتمد على إيرادات حقوق البث التلفزيوني مثل إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا”.

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وأضاف لاعب برشلونة وآرسنال السابق: “أعتقد أنهم تحت ضغط كبير من يويفا بمواصلة اللعب بأي ثمن، أقارن بين الاتحاد الهولندي ويويفا فيما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع، عندما كان يعتقد أن الاقتصاد أهم من فيروس كورونا”.

وتابع: “هناك أكثر من 100 شخص يموتون في هولندا يومياً بسبب فيروس كورونا”.

وأشار أوفرمارس إلى أنه يجب إعلان انتهاء موسم الدرجة الأولى.

وقال: “الدوري مات، الحياة أهم كثيراً”.

وتوقف الدوري الهولندي الشهر الماضي مع تصدر أياكس حامل اللقب المسابقة متقدماً بفارق الأهداف على ألكمار قبل تسع جولات من النهاية.