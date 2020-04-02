ألمانيا تحظر استقبال أي رحلات جوية من #إيران

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الأربعاء، حظراً فورياً على أي رحلات جوية قادمة من إيران، وذلك في إطار جهود البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات صحافية، قال الوزير، الذي ينتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، “وضعنا لأنفسنا في ألمانيا قيوداً صارمة في مواجهة هذا الوباء، ولهذا، لا يمكننا أن نسمح باستقبال رحلات جوية من هذه المنطقة مرتفعة المخاطر”.

وأصدر الوزير هذا الأمر بناء على قانون الحماية من العدوى الذي تم تعديله الأسبوع الماضي، والذي يعطي الحكومة الاتحادية صلاحيات مؤقتة لمكافحة الوباء.

وبرر شبان قراره بوجود قدر كبير من عدم الشفافية من جانب إيران حيال ما يحدث لديها في ما يتعلق بانتشار العدوى. كما تعد إيران من المناطق التي تنطوي على مخاطر العدوى بكورونا على مستوى العالم.