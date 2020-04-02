البحرين: إيران مصدر 68% من حالات كورونا الخارجية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن 68% من الحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا القادمة من الخارج جائت من إيران بعدد إجمالي 241 حالة. وبلغ عدد المصابين القادمين من بريطانيا 57 حالة و مصر 12 حالة و8 من ألمانيا وثلها من العراق، و27 حالة قدمت من دول مختلفة حول العالم بمجموع بلغ 112حالة.

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