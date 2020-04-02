وزير التعليم للطلاب والطالبات: ابقوا في بيوتكم والتعليم سيصل إليكم

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كلمة شكر وتقدير للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على جهودهم التي بذلوها وعلى تفاعلهم ومشاركتهم، كما وجّه الشكر والتقدير للأبناء من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وأثنى الوزير على تفاعل أولياء أمور الطلاب والطالبات مع التعليم عن بعد، ووجّه للطلاب والطالبات عبارة: “ابقوا في بيوتكم والتعليم سيصل إليكم”.