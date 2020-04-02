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وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كلمة شكر وتقدير للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على جهودهم التي بذلوها وعلى تفاعلهم ومشاركتهم، كما وجّه الشكر والتقدير للأبناء من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
وأثنى الوزير على تفاعل أولياء أمور الطلاب والطالبات مع التعليم عن بعد، ووجّه للطلاب والطالبات عبارة: “ابقوا في بيوتكم والتعليم سيصل إليكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم للطلاب والطالبات: ابقوا في بيوتكم والتعليم سيصل إليكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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