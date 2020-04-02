الأمن العام يحدد حالات الاستثناء من منع التنقل بين المناطق

أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، حالات الاستثناء للتنقل من منطقة لأخرى، عقب تطبيق قرار منع التنقل بسبب فيروس كورنا المستجد.

وقال العميد الشويرخ خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «معالي المواطن» المذاع على قناة «MBC» إن هناك بعض الاستثناءات من حظر التنقل بين المناطق، خاصة في الظروف الطارئة والاستثنائية، وتشمل المرضى الذين يتلقّون جرعات علاجية من الأمراض المستعصية، وكذلك حالات الوفاة لأقارب من الدرجة الأولى.

وأشار العميد الشويرخ إلى أن الأمن العامّ خصص بريدًا إلكترونيًّا لتلقي طلبات الاستثناء من منع التنقل وهو: [email protected]

ويتم دراسة الطلب بدقة والتأكد بالفعل من أن صاحبه يستحق الاستثناء، وكذلك طلب الوثائق التي تثبت صحة الاستثناء، مضيفًا أنه يتم السماح له بالتنقل من منطقة لأخرى عبر رسالة ترده على هاتفه المحمول.

وأوضح أن الكثير من الطلبات التي ترد للأمن العام لأشخاص عالقين في مدينة، أو الرغبة في زيارة بعض الأقارب، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعد عذرًا لمنح الاستثناء.