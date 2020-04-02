«غلفتينر» تسرّع تسليم شحنات الإمدادات الطبية في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت غلفتينر، لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، مبادرة «خط الخدمة السريعة» المؤقتة والمجانية لإيلاء الأولوية لتسليم شحنات اللوازم الطبية في موانئها في كل أنحاء دولة الإمارات.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من التزام الشركة بتسريع الإجراءات اللوجستية وضمان توافر اللوازم الطبية للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد بأسرع وقت ممكن. وتسعى «غلفتينر» عبر هذا الجهد إلى دعم الإجراءات الوقائية والمبادرات الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وكجزء من هذه المبادرة، تشجع محطة حاويات الشارقة أيضاً العملاء على استخدام طرق الدفع الرقمية المؤمنة مع الاستفادة من معالجة المعاملات المالية عبر الإنترنت بطريقة مريحة وسلسة.

التسليم السريع

وصرح بيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات غلفتينر متحدثاً عن المبادرة الجديدة: «يلعب التسليم السريع والفعال للمعدات واللوازم الطبية دوراً حاسماً في ضمان صحة البلاد - خصوصاً في هذا الوقت غير المسبوق الذي يكافح العالم خلاله الوباء. ويمكّن خط الخدمة السريعة في محطة حاويات الشارقة من تسريع وصول الإمدادات الأساسية وتسليمها إلى مقدمي الرعاية الصحية الشجعان في المجتمع في أقصر وقت ممكن».

وأضاف: «نلتزم تماماً بإرشادات السلامة الحكومية ونطبق إجراءات وقائية إضافية لضمان الصحة والنظافة والسلامة في كل عملياتنا، بما فيها التباعد الآمن والتعقيم والتدريب والتعليم لجميع العاملين. كما عززنا البروتوكولات التشغيلية في المجموعة لضمان أقصى قدر من الأمان لجميع العاملين في مجال اللوجستيات، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر، طواقم السفن، وعمال الموانئ، وسائقو الشاحنات في جميع أنحاء الإمارات».