أصغر ضحية في العالم لفيروس كورونا بأمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي رضيع عمره ستة أسابيع جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في ولاية كونيتيكت الأمريكية، ليصبح بذلك أصغر ضحيّة معروفة في العالم للوباء الفتّاك، بحسب ما أعلن حاكم الولاية نيد لامونت الأربعاء.

وكتب الحاكم في تغريدة على تويتر: إنّ الفحوص أكّدت أنّ الرضيع كان مصاباً بكوفيد-19، هذا أمر يفطر القلب، نعتقد أنّه أحد أصغر الأشخاص سنّاً في العالم الذين يموتون من مضاعفات ناجمة عن كوفيد-19.

ودخل الرضيع المستشفى في نهاية الأسبوع الماضي، لكنّ جهود الأطباء لإنعاشه باءت بالفشل.

وكانت سلطات ولاية إيلينوي أعلنت السبت، وفاة رضيع عمره تسعة شهور جرّاء الفيروس، وهذا الطفل الذي توفي في شيكاغو كان حتى الآن أصغر ضحية معروفة لكوفيد-19 في الولايات المتحدة.

والشائع عن مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّه نادراً ما يصيب الأطفال ونادراً جداً ما يتسبب بمضاعفات مميتة في صفوفهم. وعلى الرّغم من أنّها أقلّ تضرّراً بكثير من ولاية نيويورك المجاورة والتي يزيد عدد المصابين بالوباء فيها على 83 ألف إصابة، إلا أن كونيتيكت سجّلت حتى الأربعاء، أكثر من 3500 إصابة و85 حالة وفاة بالفيروس، وفقاً للحاكم. وتعتبر منطقة نيويورك التي تضمّ ثلاث ولايات هي نيويورك، ونيوجيرسي، وكونيتيكت بؤرة الوباء في الولايات المتّحدة، إذ بلغ عدد الإصابات فيها الأربعاء، أكثر من 100 ألف إصابة مؤكدة.