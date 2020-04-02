حصة رياضيات على شرفة المنزل بسبب «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

تطوع معلم الرياضيات الأمريكي كريس وابا، من مدرسة ماديسون، في ولاية داكوتا الجنوبية، بمتابعة الواجبات المنزلية لطلبته في الصف السادس عبر رسائل البريد الإلكتروني، بعد تحول الدراسة في الولاية إلى التعليم الافتراضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وعلى الرغم من انتهاء مهمته بمجرد انتهاء الحصة الافتراضية، إلا أنه واصل متابعة طلبته خاصة ضعاف المستوى الذين يحتاجون مساعدة مستمرة.

الطفلة ريلي اندرسون ـ 12 عاماً ـ واجهت صعوبات كثيرة في فهم وحل المسائل الرياضية التي كلفت بها، فلم يدخر المعلم جهداً، وحمل سبورته وتوجه إلى منزل عائلتها للشرح. والتقط جوش اندرسون والد الطالبة، صورة للمدرس وهو جاث على ركبتيه لمدة 20 دقيقة على الشرفة الرئيسية للمنزل، بينما تستمع له ابنته من خلف النافذة بحسب نصائح التباعد الاجتماعي.

نشر الأب صورة المعلم عبر حسابه على «تويتر»، فحصل المعلم على شهرة واسعة، خاصة بعد إشادة الجميع بتفانيه، ومشاركة آخرين لمواقفه الإنسانية مع أطفالهم بتقديم شروح إضافية لمسائل حسابية معقدة بدون أي مقابل مادي.