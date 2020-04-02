شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي جهود مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد. وتناول الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه فيصل بن فرحان من نظيره الأمريكي ليل الأربعاء - العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات القضايا في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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