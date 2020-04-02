تحت شعار«كلنا بخير».. شركات هوبي بؤرة تفشي كورونا تعود إلى أعمالها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وفقاً لإحصاءات مكتب تنظيم هوبي للأوراق المالية، استأنفت 97 شركة مدرجة أعمالها كلياً أو جزئياً العمل في هوبي حتى 27 من مارس وهو ما يمثل 89% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في المقاطعة.

وقال مسؤول من شركة «جي تشو تونغ» ومقرها مدينة ووهان ومتخصصة في مجال توزيع الأدوية في الصين ومركز احتياطي استراتيجي وطني مهم للمعدات الصيدلانية: «ليس لدينا مشكلة بشأن استئناف العمل لأننا لم نعمل باجتهاد طوال الأزمة». وقدمت الشركة ما مجموعه 370 ألف منتج لمكافحة الوباء للمؤسسات الطبية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

في مواجهة تفشي الفيروس، قامت مجموعة من الشركات المدرجة في هوبي بمبادرة لتوفير الضمان الأساسي للجبهة الأمامية لمحاربة الوباء. فالتزمت شركة ووهان القابضة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لها بالعمليات العادية لتحمل مسؤولياتها لضمان معايير إمدادات المياه والصرف الصحي الآمنة.

ولا يوفر استئناف الإنتاج لشركة ووهان القابضة ضمانات أساسية لاستئناف الإنتاج من قبل الشركات المحلية الأخرى فحسب، بل يشجع أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى على العمل. وقال مسؤول فيها: «استأنف موردو المواد الخام العمل بشكل طبيعي».

شركة «هوا شين»، أكبر شركة أسمنت في هوبي. قال أحد المسؤولين فيها:«عاد حجم المبيعات في هوبي إلى نصف المستوى الطبيعي، وعادت المبيعات في مناطق أخرى في الصين بشكل أساسي إلى مستوياتها الطبيعية». بعد انتشار الوباء، شاركت الشركة بنشاط في التخلص من النفايات الطبية بمواجهة زيادة حادة في النفايات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، اتصلوا بشكل استباقي بالشركة التي تقوم ببناء مستشفى هوشنشان ومستشفى ليشنشان بمدينة ووهان والمستشفيات الأخرى ووعدوا بتوفير الأسمنت مجاناً لمساعدة المستشفى على إكمال بنائه في الموعد المحدد.

وجراء الوباء، تواجه بعض الشركات صعوبات كبيرة، مثل السيولة الضيقة الناتجة عن الإغلاق المستمر للأعمال، وعدم القدرة على نقل المواد الخام والمنتجات بسبب القيود على النقل، وعدم قدرة الموظفين على الوصول إلى العمل..

وفقاً للمسؤول عن مكتب تنظيم الأوراق المالية في هوبي، اتخذ المكتب إجراءات فورية لمساعدة الشركات المدرجة في مكافحة الوباء ومنع المخاطر بعد تفشي الوباء. منذ 24 يناير، قام المكتب بفرز قواعد جديدة لإعادة التمويل والسياسات الداعمة التي أصدرتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وشجع الشركات المدرجة على الاستفادة الجيدة من السياسات. في الوقت نفسه، أصدرت الإدارة أيضاً «إشعاراً بشأن زيادة تعزيز الخدمات المالية من أجل الدعم الكامل لمكافحة الوباء» بالاشتراك مع الإدارات الأخرى لتوجيه المؤسسات المالية لبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم والخدمات المالية أثناء الوقاية من الأوبئة.